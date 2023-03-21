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1 yaşındaki bebeğini boğarak öldürdü

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, bebeğini öldürdüğü, 4 yaşındaki oğlunu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 08:10
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1 yaşındaki bebeğini boğarak öldürdü

1 yaşındaki bebeğini boğarak öldürdü
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ihbar üzerine Antalya Balkaya Mahallesi'ndeki bir eve giden sağlık ve jandarma ekipleri, 1 yaşındaki M.Ç'nin cesediyle karşılaştı. Evde yaralı bulunan 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

İlk incelemede boğularak öldürüldüğü belirlenen bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı çocuk ise, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Olayla ilgili F.U. (37) ve dini nikahla birlikte yaşadığı, çocukların annesi B.Ç. (30) gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden anne B.Ç. tutuklandı, F.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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