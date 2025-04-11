10 araç birbirine girdi: İstanbul yolu kilitlendi!

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi, tünel mevkisine yakın bir noktada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle araçların art arda çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazaya 10 aracın karıştığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan 10 kişiden 3'ü olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayı anlatan sürücü Ömer G., "Arkamdaki araç benim aracıma çarptı. Bende önümde seyreden araca çarptım" dedi.

İbrahim Ö. ise yoğun bir kar yağışı olduğunu ifade ederek, "Kar yağışı sebebiyle yavaş yavaş ilerliyorduk. Durunca kaza olduğunu fark ettik. Biz kaza alanının yaklaşık 2 kilometre gerisindeydik. Zaten birden trafik durdu ve ekipler geldi" diye konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.