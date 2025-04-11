10 araç birbirine girdi: İstanbul yolu kilitlendi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
10 araç birbirine girdi: İstanbul yolu kilitlendi!

Yurt genelinde aniden yağan kar trafik kazalarını da peşinden getirdi. Bolu Dağı TEL Otoyolu tünelde yağan kar yağışı nedeniyle yolun kayganlaşması zincirleme kaza oldu. otomobil, kamyon, tır, hafif ticari araç ve otobüsün dahil olduğu 10 araçlık zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi, tünel mevkisine yakın bir noktada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle araçların art arda çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazaya 10 aracın karıştığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan 10 kişiden 3'ü olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayı anlatan sürücü Ömer G., "Arkamdaki araç benim aracıma çarptı. Bende önümde seyreden araca çarptım" dedi.

İbrahim Ö. ise yoğun bir kar yağışı olduğunu ifade ederek, "Kar yağışı sebebiyle yavaş yavaş ilerliyorduk. Durunca kaza olduğunu fark ettik. Biz kaza alanının yaklaşık 2 kilometre gerisindeydik. Zaten birden trafik durdu ve ekipler geldi" diye konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

10 araç birbirine girdi: İstanbul yolu kilitlendi!

10 araç birbirine girdi: İstanbul yolu kilitlendi!

10 araç birbirine girdi: İstanbul yolu kilitlendi!

10 araç birbirine girdi: İstanbul yolu kilitlendi!

10 araç birbirine girdi: İstanbul yolu kilitlendi!

10 araç birbirine girdi: İstanbul yolu kilitlendi!

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