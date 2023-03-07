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Jessica May’den dikkat çeken itiraf. 10 ay önce Türk vatandaşı olmuştu

'Yabancı Gelin' dizisiyle Türkiye'de şöhreti yakalayan ve 10 ay önce Türk vatandaşlığını alan Jessica May’den dikkat çeken özel hayat itirafı geldi. 

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 12:59
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10 ay önce Türk vatandaşı olmuştu! Jessica May’den dikkat çeken itiraf

Jessica May’den dikkat çeken itiraf. 10 ay önce Türk vatandaşı olmuştu
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Brezilya'dan Türkiye'ye gelen oyuncu Jessica May, bir magazin dergisine verdiği röportajda özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

Fotoğrafçı Hüseyin Kara ile mutlu bir evliliği olan Jessica, "İlk görüşte aşık olanlardanım. Aşk; sadık kalmayı ve fedakar olmayı istiyor. Her şeyin başlangıç noktası gibi. Doğru kişiyi bulursanız, yaşama sevinci katar. İnsan ruhunu genç tutar" dedi.

Jessica May şöyle devam etti: “İşleyen demir pas tutmazmış. Ben de sürekli hareket halindeyim. Her alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tanınan biri olmak bazen kapıların daha kolay açılmasını sağlıyor. Ama sürekli dikkatli olmanız gerekiyor. Hem zor hem güzel. Brezilya’daki çiftliğimle ilgili güzel hayallerim var. Gerçekleşmesi için evrene bol bol enerji gönderiyorum."


 

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