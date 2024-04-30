Eskort ile pazarlık kavgası kanlı bitti: Yanlışlıkla kardeş katili oldu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde lüks bir rezidansta yaşayan Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., sabah saatlerinde evlerene internet üzerinden para karşılığı anlaştıkları eskort çağırdı.

Eve gelen kadın ile ağabey ve kardeş arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa süre içerisinde büyüyünce kadın, kendisini eve getiren korsan taksi şoförüne ulaştı. İki kardeş, eve gelen korsan taksi şoförü ile de tartışmaya başladı.

Kadın, ilerleyen dakikalarda yaşanan tartışmadan arkadaşlarına da haberdar etti.

Adrese gelen bir grup, evi bastı. Arbede sırasında ağabey Uğur Ş., eline aldığı bıçakla rezidansın koridorlarında gelen şahısları kovaladı.

Ağabeyinin arkasından koşan Engin Ş. kavgayı ayırmaya çalıştı.

Yaşanan arbedede yanlışlıkla kardeşi Engin Ş’yi şah damarından bıçaklayan Uğur Ş., kardeşinin ölümüne neden oldu.

Uğur Ş.’nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.