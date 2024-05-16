10 dakikada 300 bin lirası buhar oldu. Her şey uyurken yaşandı

Kaynak: İHA
10 dakikada 300 bin lirası buhar oldu. Her şey uyurken yaşandı
Elazığ'da yaşayan AA. uyuduğu esnada telefonunun hacklenmesi nedeniyle 300 bin TL dolandırıldı. 'Ödeyecek gücüm yok' diyen A.A. yetkililerden yardım istedi.

48 yaşındaki A.A., Mayıs (2024) tarihinde gece saat 02.47 sıralarında telefonunun hacklenmesi sonucu mobil bankacılık hesabına girildi.

Dolandırıcılar A.A.'nın adına kredi çekerek avans hesabındaki parayı da kullanarak 10 dakika içerisinde yaklaşık 300 bin TL'yi farklı kişilerin hesaplarına gönderdi.

HESABINDAN KREDİ ÇEKİLDİĞİNİ FARK ETTİ

Sabah uyandığında telefonunu açamayan A.A. telefonunun bozulduğunu düşünerek yaptırmak için tamirciye götürdü. Tamirci telefona format atarak telefonu açtı. A.A. eve gelip mobil bankacılık hesaplarını geri yükleyip giriş yaptığında hesabının ekside olduğunu ve kredi çekildiğini fark etti.

Olayı fark eden A.A. hemen karakola giderek şikayetçi oldu ve banka ile iletişime geçti. Hesabı bloke edildi. Asgari ücretle çalışan A.A. olayın aydınlığa kavuşması için yetkililerden yardım istedi.

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300 BİN TL'Yİ HESAPLARINA GEÇİRDİLER

Dolandırıcılar A.A.'nın mobil bankacılık hesabına girerek işlemleri onun adına onayladılar. 10 dakika içerisinde 300 bin TL'lik işlem yapan dolandırıcılar, parayı başka hesaplara havale ettiler.

A.A., dolandırıcılığın gece kendisi uyurken yaşandığını ve hesabının ikinci ve üçüncü şahıslara havale edildiğini ifade etti. Yaklaşık bir ay önce program indirdiğini ancak dolandırıcılığın bundan kaynaklandığını düşünmediğini söyledi. Mailine de müdahale edildiğini ve gelen iletilerin çöp kutusuna atıldığını ifade etti.

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'ÖDEYECEK GÜCÜM YOK'

A.A. dolandırıcıların tecrübeli olduğunu ve 10 dakika içerisinde 300 bin TL çaldıklarını belirtti. Asgari ücretle çalıştığını belirten A.A. bu parayı ödeyemeyeceğini ve mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Uzmanlar, siber güvenliğin önemine vurgu yaparak vatandaşları mobil bankacılık hesaplarını ve kişisel bilgilerini korumak için gerekli önlemleri alması konusunda uyarılarda bulundu.

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