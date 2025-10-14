Prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde yeni bir dönem başladı. ABD ve Avrupa'daki uzmanların klinik çalışmalarla desteklediği, su buharı teknolojisi (Rezūm) ile yapılan ameliyatlar, sadece 10 dakikalık kısa sürede, minimal invaziv bir yaklaşımla BPH hastalarının hayat kalitesini önemli ölçüde yükseltti.

BIÇAK TARİHE KARIŞTI: PROSTAT AMELİYATINDA 10 DAKİKALIK 'BUHAR' ÇAĞI BAŞLADI

ABD ve Avrupa'daki bilimsel araştırmaların doğruladığı, Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) tedavisinde çığır açan Rezūm Su Buharı Terapisi, minimal invaziv özelliği ve yüksek başarı oranıyla dünya tıp gündemine oturdu.

Uzmanlar, cinsel işlevi koruma potansiyeli ve kısa süren prosedür nedeniyle yöntemin geleceğin standartlarından biri olabileceğini ifade etti.

DÜNYA TIBBINDA YENİ DÖNEM

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) olarak bilinen iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde minimal invaziv yöntemler büyük bir hızla yükselirken, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı alan Rezūm Su Buharı Terapisi, dünya genelinde yaygınlaşmaya başladı. Radyofrekans enerjisi kullanılarak suya buhar formu verilmesi ve bu steril buharın büyümüş prostat dokusuna 9 saniyelik enjeksiyonlarla uygulanmasını içeren bu prosedür, ortalama 10 ila 15 dakika gibi çok kısa bir sürede tamamlandı.

KLİNİK ÇALIŞMALAR YÖNTEMİ DESTEKLEDİ

Bu yeni yaklaşımın etkinliği, uluslararası bilimsel araştırmalarla kanıtlandı. Boston Scientific tarafından desteklenen ve ABD'de 15 merkezde yürütülen temel klinik çalışmanın beş yıllık takip sonuçları, yöntemin güvenliğini ve uzun süreli etkisini ortaya koydu. Urology dergisinde yayımlanan bu çalışmaya göre, Rezūm Terapisi uygulanan hastalarda, beş yıl sonunda cerrahi olarak yeniden tedavi gereksinimi oranı sadece %4,4 olarak belirlendi. Ayrıca, semptomlarda anlamlı düzelme sağlandığı ve cinsel fonksiyonların korunduğu da bilimsel raporlara yansıdı.

YABANCI UZMANLARDAN ÇARPICI YORUMLAR

Yöntemin küresel çapta tanınan uzmanları, Rezūm'un BPH tedavisindeki rolünü güçlü ifadelerle ifade etti.

Johns Hopkins Aramco Sağlık Hizmetleri Üroloji Şefi Dr. Tareq Al Tartir, Rezūm'un cerrahi müdahaleye harika bir alternatif olduğunu ve hastalar için sunduğu avantajları şöyle ifade etti: "Bu, komplikasyon riski ihmal edilebilir düzeyde olan hızlı bir prosedür ve hastanın cinsel aktivitesini, doğurganlığını veya idrar fonksiyonunu etkilemiyor."

İngiliz Ürolojik Cerrahlar Derneği (BAUS) tarafından da desteklenen yöntem hakkında görüş bildiren Londra'daki uzman ürologlardan Mr. Manar Malki, Rezūm'un uzun süreli ilaç kullanmak istemeyen veya geleneksel cerrahi geçirmekten çekinen hastalar için etkili ve hassas bir seçenek olduğunu dile getirdi.

Cleveland Kliniği'ndeki uzmanlar, Rezūm'un, BPH semptomlarını en az beş yıl boyunca etkin bir şekilde tedavi ettiğini belirten tıbbi sonuç çalışmalarına dikkat çekti. Prosedür sonrası hastaların çoğunun iki hafta kadar kısa bir sürede semptom rahatlaması yaşamaya başladığı ve maksimum faydanın üç ay içinde gerçekleştiği vurgulandı.

MİNİMAL TRAVMA, MAKSİMUM FAYDA

Rezūm tekniğinde, radyofrekans enerjisi ile oluşturulan su buharı, büyümüş prostat dokusuna hedeflenerek, doku hücrelerinin tahrip olmasına neden oldu.

Vücudun doğal iyileşme mekanizması zamanla bu ölü hücreleri emdi ve prostatın küçülmesini sağladı. Bu minimal travmatik süreç sayesinde hastalar genellikle aynı gün taburcu edildi ve birkaç gün içinde günlük aktivitelerine geri döndü. Sadece suyun doğal enerjisini kullanması, Rezūm'ü geleneksel ameliyatlara göre daha az riskli ve daha hızlı iyileşme sunan bir tedavi seçeneği olarak konumlandırdı.