10 günde 20 milyonluk vurgun yaptılar

Kaynak: İHA
10 günde 20 milyonluk vurgun yaptılar

Kırşehir merkezli 4 ilde yapılan siber operasyonda 10 gün içerisinde 20 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. 6 kişi tutuklandı.

Kırşehir'de yapılan siber operasyona dair edinilen bilgilere göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler “Sahte ve çalıntı Telegram" hesapları üzerinden borç para isteme ve yatırım bahanesiyle insanları dolandıran şebeke üzerine operasyon başlattı.

Sadece 10 gün içinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıkları tespit edilen 6 şahıs Kırşehir merkezli başlatılan eş zamanlı operasyonlarda; Antalya, Eskişehir, Hatay ve Hakkari illerinde yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadeleri alınan şüpheliler; M.M.Y., M.Z.B., Ö.F.Y., N.S.G., H.Y. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan şahısların üzerinde ve ikamet ettiği yerlerdeki dijital materyallerine el konulurken, yaşanan siber dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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