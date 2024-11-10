10 Kasım gazetelerini yurdun dört bir yanından topladı: Tarihin Matem Sayfaları

Düzenleme: Kaynak: AA
10 Kasım gazetelerini yurdun dört bir yanından topladı: Tarihin Matem Sayfaları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalini, gazeteler yıldırım baskılarla duyururken, büyük acı, duygu yüklü kelimelerle manşetlere yansıdı. Gürkan Gürbüz ise büyük matemin yer aldığı tarihi gazeteleri yurdun dört bir yanından topladı.

Atatürk'ün 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe vefatı sonrası Türk basını en hüzünlü manşetlerini o gün attı. Ulusal gazeteler yıldırım (ikinci) baskılarıyla Ata'nın vefat haberini okurlarına duyurdu.

m1.jpg

Atatürk'ün ebediyete intikalini, Ulus Gazetesi, "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağol", Tan Gazetesi, "Babamızı Kaybettik", Cumhuriyet Gazetesi, "Atatürkümüzü Kaybettik", Kurun Gazetesi: "Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağol", Son Posta Gazetesi: "Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti" manşetleriyle haberleştirdi.

m2.jpg

Büyük matemin yer aldığı tarihi gazeteleri yurdun dört bir yanından toplayan Gürkan Gürbüz, 10 Kasım tarihli gazetelerden oluşan koleksiyonunu "Tarihin Matem Sayfaları" adıyla sergiliyor. Gürbüz, 10 Kasım tarihli gazeteleri toplama merakının Atatürk sevgisinden dolayı başladığını söyledi.

m3.jpg

Atatürk'ün vefatından naaşının 1953'te Anıtkabir'e nakline kadar olan süreçteki 10 Kasım tarihli tüm gazeteleri topladığını belirten Gürbüz, şöyle konuştu: "Atatürk'ün fotoğraflarını çocukken ders kitaplarının kapaklarında görüyordum. Bir gün elime geçen eski 10 Kasım tarihli gazeteden etkilenerek, kendimi 10 Kasım gazeteleriyle sınırlamak kaydıyla bu koleksiyona başladım. Süreç içerisinde önce ulusal sonra yerel düzeyde çıkan gazeteleri topladım. Daha sonra Atatürk'ün vefatının ardından düzenlenen törenlerin fotoğraflarını biriktirmeye başladım."

m4.jpg

10 Kasım tarihli gazete koleksiyonunun çocuklarına bırakacağı en büyük miras olduğunu ifade eden Gürbüz, "Bu anlamlı koleksiyonu bugün biz sergiliyoruz. Bizden sonra bu sergiyi evlatlarımız açsın istiyorum" dedi.

m5.jpg

10 KASIM MATEMİ MANŞETLER

İşte 10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetleri...

m6.jpg

m7.jpg

m8.jpg

m9.jpg

m10.jpg

m11.jpg

m12.jpg

m13.jpg

m14.jpg

m15.jpg

m16.jpg

m17.jpg

m18.jpg

m19.jpg

m20.jpg

m21.jpg

Son Haberler
Beşiktaş ve Galatasaray’da forma giymişti. Futbolu bıraktığını resmen duyurdu
Beşiktaş ve Galatasaray’da forma giymişti. Futbolu bıraktığını resmen duyurdu
Trabzon’da yerel basın Çaykur Rizespor mağlubiyetine böyle tepki gösterdi
Trabzon’da yerel basın Çaykur Rizespor mağlubiyetine böyle tepki gösterdi
Zeytin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Zeytin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı
Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı