10 kişi kalan Milan 3 puanı tek golle aldı

AC Milan, Serie A'da Udinese'yi 1-0 yenerek, 10 kişi oynamasına rağmen zorlu bir mücadeleyi kazandı ve üçüncü sıraya yükseldi. Milan, 12. dakikada Samuel Chukwueze'nin ilk golüyle öne geçti. Hızla ilerleyen Chukwueze, Christian Pulisic'in pasıyla sol alt köşeye güzel bir vuruş yaptı.

Ancak, 30. dakikada Tijjani Reijnders'in Sandi Lovric'i düşürdüğü pozisyonda hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılması, Udinese'yi öfkelendirdi. Tekrar görüntüleri, Reijnders ile Lovric arasında minimal bir temas olduğunu gösterdi, ancak VAR müdahale etmedi.

Udinese, ilk yarının sonunda Kingsley Ehizibue’nin attığı golle eşitliği sağladığını düşündü, ancak VAR incelemesi golü ofsayt nedeniyle iptal etti. Milan, 15 dakika kala iki net fırsattan yararlanamayarak Udinese kalecisi Maduka Okoye'ye takıldı.

Maçın son dakikalarında Udinese, Christian Kabasele'nin kafa golüyle eşitliği sağladığını düşündü, ancak VAR yine devreye girerek Jurgen Ekkelenkamp'ın ofsaytta olduğunu tespit etti ve golü iptal etti.