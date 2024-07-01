10 milyon haraç istedikleri işletmeyi 3'üncü kez kurşunladılar. Burası Teksas değil İstanbul

Son bir haftada ilçede 10 işletmenin benzer şekilde kurşunlandığı ve ardından haraç istendiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Olay, cumartesiyi pazara bağlayan gece Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda Can Dalton isimli organize suç örgütünün 10 milyon lira haraç isteğini reddettiği için evi ve iş yeri kurşunlanan vatandaşın iş yeri tekrar hedef alındı. Gece saatlerinde motosikletle gelen iki şüpheli, işletmeye kurşun yağdırdı. Yaşanan bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, gece saatlerinde motosikletiyle gelen iki kişinin işletmeye defalarca kurşun sıktığı ve çevredeki vatandaşların panik yaşadığı anlar yer aldı.

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta son bir haftada 10 iş yeri kurşunlandı ve bu işletmelerden haraç istendi. Organize suç örgütlerinin artan faaliyetleri, ilçede yaşayan vatandaşlar arasında büyük tedirginlik yaratıyor. Güvenlik güçleri, olayların faillerini yakalamak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Polis, Esenyurt'ta yaşanan bu kurşunlama ve haraç olaylarıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, suçluların tespit edilip yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.