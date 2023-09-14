10 milyon liralık dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 9 gözaltı

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonla, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak, cep telefonundan ulaştıkları şahısları 10 milyon TL dolandıran 9 kişilik şebeke çökertildi.

KAYNAK: İHA
10 milyon liralık dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 9 gözaltı

Gelen şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık faaliyetinde bulunan bir şebekeyi takibe aldı.

İstanbul ve Balıkesir’de birçok şahsı dolandıran şebekenin, telefonla irtibat kurdukları kişileri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak tehdit yoluyla para isteyerek ya da şahısların sim kartlarını kopyalayarak mobil bankacılık üzerinden kendi hesaplarına para aktardıkları tespit edildi.

Ardından 11 Eylül'de operasyon düzenleyen polis ekipleri şebeke üyesi 8 kişiyi İstanbul’daki çeşitli adreslerde gözaltına aldı.

Bursa’da yaşayan şebeke üyesi E.K. (29) ise Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak İstanbul’a sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan E. K. (29), Ş.Ö (30), Ö.C. (37), Ü.Y. (31), M.K. (44) ve N.Y. (40) mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden V.Y.G. (36), F.F. (31) ve A. G. (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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