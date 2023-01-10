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10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedir? Çalışan Gazeteciler günü ne zaman?

Çalışan Gazeteciler Günü her yıl ülkemizde 10 Ocak’ta medya çalışanlarına yönelik kutlanan bir gündür. Halkın haber alma ihtiyacını karşılayan gazeteciler için belirlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anlamı ve tarihçesiyle arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedir? Çalışan Gazeteciler günü ne zaman?

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:04
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedir? Çalışan Gazeteciler günü ne zaman?

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedir? Çalışan Gazeteciler günü ne zaman?
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Tüm basın çalışanlarına ithaf edilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü bu yılda ülkemizde kutlanmaya devam ediyor. Çalışan Gazeteciler Gününde gazeteci tanıdıklarına güzel sözler göndermek isteyen kullanıcılar arama motorlarında Çalışan Gazeteciler Gününe dair bilgiler araştırıyor. Peki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedir? Çalışan Gazeteciler günü ne zaman?

Halkın haber alma ihtiyacını gideren ve çalışma temposuyla her dakika vatandaşa en doğru bilgiyi ulaştırmayı amaçlayan medya çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlanıyor. Her 10 Ocak gününde basın ve medya çalışanı yakınları ve sevdikleri olanlar, Çalışan Gazeteciler Gününe ait mesaj ve bilgiler arama motorlarında aratılıyor. Peki, Çalışan Gazeteciler Günü tarihçesi nedir?

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

Tüm basın çalışanlarına ithaf edilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den bu yana 10 Ocak'ta düzenleniyor ve sadece Türkiye’ye özgü kutlama günüdür.

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

1961-1971 yılları arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" olarak kutlandı. 1971 yılındaki askeri müdahale sonrası yapılan bazı değişiklerle günün adı, "10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir.

4 Ocak 1961 yılında kabul edilen ve basın çalışanlarına çeşitli haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmî gazetede yayımlanışıyla 10 Ocak günü kutlama tarihi olmuştur.

“Dokuz patron olayı” olarak basın tarihine geçen gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca “Basın” adlı bir gazete yayımlamaya karar verdiler. Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayınını sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaya başladı ve 1971’de “Çalışan Gazeteciler Günü” halini aldı.

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