10 Ocak’ta okullar tatil mi? Hangi illerde okullar kar tatili?

Kar yağışının başlaması, özellikle veliler ve öğrenciler arasında yarın okul olup olmayacağı konusunda merak uyandırmış durumda. Trakya bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok noktada okullar tatil edildi. Peki, hangi illerde okullar tatil edildi?

İşte kar tatili verilen iller ve detaylar:

Edirne:

İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kar yağışının etkili olması ve sıcaklığın düşmesi bekleniyor.

Tekirdağ:

Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde tüm okullar tatil edildi.

Şarköy ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.

Çerkezköy, Kapaklı ve Saray:

Bu ilçelerde de resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerindeki kurslarda 1 gün süre ile eğitime ara verildi.

Çanakkale:

Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir.

Köy okullarında da eğitime 1 gün ara verilecektir.

Hamile ve engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacak.

Eskişehir:

İnönü ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Beylikova ilçesinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün süreyle tatil edildi.

İstanbul:

İstanbul Valiliği henüz okulların tatil edilip edilmediğini duyurmadı, bu nedenle İstanbul'da okulların 10 Ocak Çarşamba günü devam edeceği belirtilmiştir.