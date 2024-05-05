10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bir evde ruhsatsız tabaca olduğu belirlendi.

Polis bu bilgi kapsamında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında polisi gören şahıslar poşeti evden aşağı attı. Polis poşeti bulduğunda içinden 10 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ve 10 fişek buldu.

Silahların sahibi olduğu iddia edilen Gökhan K. yakalandı. Şahsın evden hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 16 kaydının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi sonrasında adliyeye gönderildi.