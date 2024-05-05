10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kaynak: İHA
10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Seyhan polisi bir eve düzenlediği baskında, poşet içinde 10 ruhsatsız tabanca yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bir evde ruhsatsız tabaca olduğu belirlendi.

Polis bu bilgi kapsamında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında polisi gören şahıslar poşeti evden aşağı attı. Polis poşeti bulduğunda içinden 10 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ve 10 fişek buldu.

Silahların sahibi olduğu iddia edilen Gökhan K. yakalandı. Şahsın evden hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 16 kaydının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi sonrasında adliyeye gönderildi.

İlgili Haberler
Bingöl’de otomobil ata çarptı
Bingöl’de otomobil ata çarptı
Otobüs ile servis çarpıştı: 11 yaralı
Otobüs ile servis çarpıştı: 11 yaralı
Servis otoparkında yangın
Servis otoparkında yangın
Son Haberler
Balkonda alev alan yatak korkuttu Yerel Haberler
Balkonda alev alan yatak korkuttu
Su savaşları başladı Dünya
Su savaşları başladı
Daracık sokakta şov yaparken neredeyse canından oluyordu. Yanından geçenleri hiçe saydı Yaşam
Daracık sokakta şov yaparken neredeyse canından oluyordu. Yanından geçenleri hiçe saydı
Et ve hayvancılıkta da dışa bağımlı olundu Ekonomi
Et ve hayvancılıkta da dışa bağımlı olundu
Tokat'ta mayıs karı Yerel Haberler
Tokat'ta mayıs karı
Yunanistan'ın Kudüs Başkonsolosunun koruması gözaltına alındı. Yunanistan ve İsrail arasında kriz Dünya
Yunanistan'ın Kudüs Başkonsolosunun koruması gözaltına alındı. Yunanistan ve İsrail arasında kriz
Balık halinde silahlı kavga Gündem
Balık halinde silahlı kavga