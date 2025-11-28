Basketbolda Dünya Kupası eleme maçları yapılıyor. Litvanya'nın D Grubu'nda Büyük Britanya’yı konuk ettiği karşılaşma inanılmaz görüntülere sahne oldu. Maç boyu üstün bir oyun sergileyen Britanya maçon son 10 saniyesine 87-80 öne girdi.

Kaunas'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi takım taraftarları ümitsizdi. Burada sahneye Ignas Sargiunas çıktı. Oyuncu maçın bitimine 10 saniye kalan ilk üçlüğünü attı. Ardından Britanyalı Myles Hesson’a faul yapıldı. Henson tek sayıyla dönerken maçın bitimine 3.5 saniye kala Sargiunas ikinci kez üç sayılık atışka isabet buldu. Büyük Britanya basketin ardından mola aldı ve topu yarı sahaya taşıdı. Topu oyuna sokarken yapılan hatada topu kapan Sargiunas, son saniyede bu kez yarı sahaya yakın bir noktadan bir kez daha üç sayılık atışta isabet buldu.

Greatest comebacks I've seen:



1995 | Reggie Miller

2004 | Tracy McGrady

2025 | Ignas Sargiūnas#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/TwuVya5xBe — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 27, 2025

Litvanya karşılaşmayı 89-88 kazanırken taraftarlar adeta çıldırdı. Ignas Sargiunas maçı da 27 sayıyla tamamladı. Böylece Sargiunas ismini Tracy McGrady ve Reggie Miller’ın gibi basketbol devlerinin yanına yazdırdı. NBA efsanesi Tracy McGrady Houston Rockets formasıyla San Antonio Spurs’e 33 saniyede 13 sayı atarak takımına maçı kazandırmıştı. Indiana Pacer'ın yıldızı Reggie Miller da New York Knicks'e 9 saniyede 8 sayı atarak galibiyeti getirmişti.