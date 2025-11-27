Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldıktan sonra ilk resmi maçında Dünya Kupası elemelerinde çıktı. 12 Dev Adam, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk maçında Bosna Hersek'i Basketbol Gelişim Merkezi’nde konuk etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takip ettiği karşılaşmaya milliler iyi başladı. Hücumlardan arka arkaya sayılar bulan Türkiye ilk 10 dakikayı 29-20 önde kapadı.

İkinci çeyrekte milliler adeta stop etti. Bir türlü istediklerini yapamayan 12 Dev Adam, Bosna Hersek hücumlarına engel olamayınca fark eridi ve soyunma odasına 46-45 Türkiye'nin üstünlüğüyle kapandı.

İkinci yarıda başka bir 12 Dev Adam vardı. Savunmada göz açtırmayan milliler hızlı hücumlarla kolay basketler buldu. Son çeyreğe 67-58 ay yıldızlıların üstünlüğüyle gidildi. Son 10 dakikada Türkiye, farkı arttırmaya devam etti. Taraftarın desteğiyle coşan milliler sahadan 93-71 galip ayrıldı.

TARIK BİBEROVİC EN SKORER OYUNCU OLDU

Devşirme olarak kadroya davet edilen Fenerbahçeli Tarık Biberovic, attığı 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Şehmus Hazer 18, Sertaç Şanlı 14 ve Kenan Sipahi de 12 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

ONURALP BİTİM SAKATLANDI

A Milli Takım'da Fenerbahçeli Onuralp Bitim, dördüncü periyodun başında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Onuralp, karşılaşmanın 31. dakikasında Xavier Castaneda ile pota altında girdiği ikili mücadelede atış yaptığı esnada yerde kaldı. Sağ ayak bileğinden sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu, sağlık görevlilerinin saha içinde yaptığı ilk müdahalenin ardından sekerek soyunma odasına gitti. Maçta 13 dakika 59 saniye sahada kalan Onuralp Bitim, 5 sayı attı.

RAKİP İSVİÇRE

Milli takım, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci maçına 30 Kasım Pazar günü İsviçre karşısında çıkacak. İsviçre'nin Fribourg kentinde yer alan Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.