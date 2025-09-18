10 Süper Lig hakeminden Türkiye'yi sarsacak iddia: MHK maçları manipüle etti

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak'ın kararlarından isyanı devam ederken gazeteci Murat Ağırel Onlar Tv YouTube kanalında Türkiye'yi sarsacak iddialarda bulundu.

Ağırel konuyla ilglili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu an ligde aktif olan Süper Lig hakemleri, FIFA kokartı olan hakemlerimiz ve aynı zamanda hakem işleri çalışanları kendilerine mobbing uygulandığını, MHK üyelerinin maçları etkilediği, manipülasyon gerçekleştirdiğini ve resmi belgede sahtecilik yapıldığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu yapanlardan biriyle konuşmayı gerçekleştirdim. Bununla ilgili seslerinin duyurulmasını istiyorlar. 'Biz çok zor durumdayız. Biz başvurumuzu yaptık ve hatta sadece futbol hakemleri değil bazı yorumcular hakkında da şikayette bulunduk' dedi. Bununla ilgili soruşturma başlamış. İşin özü FIFA hakemleri, 9-10 tane lig hakemi ve aynı zamanda hakem işleri çalışanları bu yaşananlarla ilgili Merkez Hakem Kurulu suç duyurusunda bulunmuşlar. Hakem atamalarında mobbing olduğunu, kulüp başkanlarıyla uygun olmayan görüşmelerin yapıldığını bunun neticesinde hakemlerin maçlara atandığını iddia ediyorlar. Ve nihayetinde bu müsabakaların sonuçlarını etkilediğini söylüyorlar. Öğrendiğim kadarıyla birçok delil sunulmuş. Bunun adı manipülasyon olur, maç sonucuna teshir olur. Bununla ilgili soruşturmanın genişleyeceğini düşünüyorum. Nihayetinde aktif hakemler bunu savcılığa intikal ettirmiş. Bununla ilgili gelişmeler olacak. İşin içinde sahtecilik de var. Mesela bir hakemin maça atanmaması için sahte evrak düzenleniyormuş. İş yargıya intikal etti. Hakem işleri çalışanları ve Süper Lig hakemleri ifade vermiş. Sahtecilik konusunda çok sağlam evraklar vermişler. Maçlara atanmayla ilgili performans değerlendirmeleri oluyormuş. O raporlarda başka hakemlerin atanması için oynama yapılmış. Kulüp başkanlarının feryadı oluyor ya 'Nasıl bu hakem atanır?' diye... Onu doğrular nitelikte bir gelişme. Öğrendiklerimin bir kısmı gerçekse Türkiye'de birçok sorun yaratır. Çok maçtan söz ediliyor."

