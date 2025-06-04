10. Yargı Paketi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi! 8 madde çıkarıldı

10. YARGI PAKETİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ: CEZA VE İNFAZ DÜZENLEMELERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen, “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edildi. Genel Kurula 30 madde olarak sunulan teklif, partiler arası uzlaşmayla 22 maddeye indirildi.

SUÇA TEŞEBBÜSTE CEZA ARTIRIMI

Kabul edilen düzenlemeye göre, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “suça teşebbüs” başlıklı 35. maddesinde değişikliğe gidildi. Tehlikenin ağırlığına göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine öngörülen “13 yıldan 20 yıla kadar” hapis cezası, “14 yıldan 21 yıla” çıkarıldı. Müebbet hapis yerine uygulanan “9 yıldan 15 yıla kadar” hapis cezası da “10 yıldan 18 yıla” yükseltildi.

KASTEN YARALAMADA CEZA ALT SINIRI YÜKSELİYOR

TCK’nın 86. maddesinde yer alan kasten yaralama suçunun cezasında artış yapıldı. Bu kapsamda cezanın alt sınırı 1 yıldan 1 yıl 6 aya çıkarıldı. Basit tıbbi müdahale gerektiren durumlarda verilen “4 aydan 1 yıla” kadar ceza, “6 aydan 1 yıl 6 aya” olarak değiştirildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ YARALAMADA DA CEZA ARTIRIMI

TCK’nın 87. maddesindeki ağırlaştırılmış yaralama suçuna ilişkin ceza alt sınırları da artırıldı. Buna göre, duyusal veya fiziksel yetilerin kalıcı olarak zayıflaması, konuşma bozukluğu, yüzde sabit iz oluşması, yaşamı tehlikeye sokacak durumlar veya gebe kadına karşı işlenip çocuğun erken doğmasına neden olan eylemlerde cezanın alt sınırı 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı. Diğer nitelikli hallerde de her biri için alt sınır cezalar bir yıl artırıldı.

TEHDİT SUÇUNDA ÜST SINIR YÜKSELİYOR

TCK’nın 106. maddesinde yapılan değişiklikle, nitelikli tehdit suçlarında cezanın üst sınırı 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇUNDA CEZA ARTIRIMI

Alkol veya uyuşturucu etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli araç kullanamayacak halde olmasına rağmen araç kullananlara verilen cezanın alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

KONUTTA VE GECELEYİN CEZA İNFAZI DÜZENLEMELERİ

5275 sayılı Kanun’un “Özel infaz usulleri” başlıklı 110. maddesinde yapılan değişiklikle, kasten işlenen suçlar için bir yıl olan geceleyin veya hafta sonu ceza infaz sınırı 3 yıla, taksirle öldürme hariç diğer suçlar için olan 3 yıl sınırı ise 5 yıla yükseltildi. Cezaevlerinin uygun görmesi halinde evde ceza infazı hafta içi de uygulanabilecek.

KONUTTA İNFAZ USULÜNÜN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Konutta infaz süresi; kadın, çocuk ve 65 yaş üstü kişiler için 1 yıldan 3 yıla; 70 yaş üstü için 2 yıldan 4 yıla; 75 yaş üstü için 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Ayrıca, 80 yaşını bitirmiş kişilerin cezalarının 6 yılını konutlarında infaz edebilmesi hükme bağlandı.

AĞIR HASTA VE ENGELLİ HÜKÜMLÜLERE KONUTTA İNFAZ OLANAĞI

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç olmak üzere, cezaevinde yaşamını sürdüremeyecek durumda olan ağır hasta veya engelli hükümlülerin cezalarının evde infaz edilmesine infaz hakimi karar verecek. Bu kişilerin durumu her yıl Cumhuriyet başsavcılığınca değerlendirilerek yeniden gözden geçirilecek. Toplam cezası 10 yıldan fazla olanların elektronik cihazlarla izlenmesi zorunlu olacak. Kurallara aykırılık halinde cezanın evde infaz kararı kaldırılabilecek.

TEKLİFTEN 8 MADDE ÇIKARILDI

Partiler arasında sağlanan uzlaşmayla tekliften toplam 8 madde çıkarıldı. Bunlar arasında, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun toplu alanlarda işlenmesi halinde cezaların artırılmasını öngören 12. madde, trafikte yol kesme suçuna ilişkin 13. ve 15. maddeler yer aldı.

ÇOCUK HÜKÜMLÜLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER METİNDEN ÇIKARILDI

Çocuk hükümlülerin cezasına çocuk kapalı cezaevinde başlanıp daha sonra çocuk eğitimevlerine gönderilmesini öngören 16. ve 17. maddeler de metinden çıkarıldı.

BTK’YA MAHKEME KARARI OLMADAN YETKİ VEREN MADDELER TEKLİFTEN ÇIKTI

İnternet ortamında yapılan paylaşımların kaldırılması veya erişimin engellenmesine ilişkin BTK’ya mahkeme kararı olmaksızın yetki verilmesini öngören 23, 24 ve 25. maddeler de önergeyle tekliften çıkarıldı.