10 yaşındaki bu kız çocuğunun söylediklerinden utanın. Röportajı yapan muhabir 'Bence utanmalıyız' dedi

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10 yaşındaki bu kız çocuğunun söylediklerinden utanın. Röportajı yapan muhabir 'Bence utanmalıyız' dedi

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında 10 yaşındaki kız çocuğunun söyledikleri gündem oldu. Röportajı yapan muhabir çocuğun söylediklerine hayran kalarak “Bence utanmalıyız” dedi. Röportajı izleyenler “10 yaşındaki kız çocuğunun söylediklerinden utanın” yorumu yaptı.

10 yaşındaki kız çocuğunun üretim ve satılan madenlerle ilgili söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Küçük kız, özellikle satılan madenlere dikkat çekti.

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında konuşan küçük kız, bor madenlerinin yüzde 70’inin Türkiye’de olduğuna dikkat çekerek “Ama nedense biz kendi ürettiğimizi satın alıyoruz” dedi.

Annesinin Tuncelili olduğunu belirten kız çocuğu “Orada bir sarımsak türü varmış ki sadece Tunceli’de yetişiyor. Tek diş sarımsak, ters lale. Kendi ürettiğimiz buğrayımızdı, şuyumuzdu, buyumuzdu… “ şeklinde konuştu

Altın ve bor madenlerinin satıldığının altını çizen kız çocuğu, “Artık kendi ürettiğimizi satın alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Röportajı yapan muhabir, “Bu 10 yaşındaki çocuğun konuştuğunu konuşamayan, söylediğini söyleyemeyen, dile getiremeyen insanlar var. Bence utanmalıyız” dedi.

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