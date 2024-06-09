10 yaşındaki çocuk balkondan düşüp hayatını kaybetti

Öğle saatlerinde, Esenyurt'un Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Sarıpapatya Sokak'ta 10 yaşındaki Efe Çakıroğlu, babası, 5 yaşındaki kardeşi ve dedesiyle birlikte yaşadığı 4 katlı binanın en üst katındaki dubleks dairede yaşıyordu.

Efe'nin, henüz belirlenemeyen bir nedenle dairenin teras katındaki kapalı balkonundan düştüğü ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çocuğun düştüğünü gören çevre sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, Efe'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunarak, çocuğun düştüğü noktada detaylı araştırmalar yaptı. Efe'nin cansız bedeni Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, bu acı olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Olayın sebebini ve nasıl gerçekleştiğini araştırılıyor.