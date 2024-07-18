10 yaşındaki Ethereum’un performansı büyük teknoloji şirketlerini aştı

Bitcoin’den sonra gelen ve piyasa değeri açısından dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, 2024’ün ilk yarısında güçlü bir performans sergileyen Bitcoin'in izinden gitti. Yılın başından bu yana yapay zeka dalgasıyla rekor yükselişler kaydeden ABD’nin en büyük teknoloji hisseleri, Ethereum’u performans bakımından alt etmeyi başaramadı. VanEck tarafından yayımlanan rapora göre Ethereum yıllık bazda %88, yılın ilk yarısında ise %54 performans göstererek Meta, Amazon, Microsoft, Apple gibi büyük teknoloji hisselerini geride bıraktı.

Onuncu yaşını kutlayan Ethereum’a ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Fed’in rotasındaki belirsizlik ve yüksek enflasyon, ABD hisse senetlerindeki yükselişi sınırlarken, Ethereum gündemden düşmedi. Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördüğü yılın ilk yarısında Ethereum da önemli kazanımlar elde etti” dedi.

KRİPTO VARLIKLAR VE HİSSELER ARASINDA KORELASYON ZAYIFLADI

Diğer yandan 2024’ün ilk yarısında, özellikle ikinci çeyrekten itibaren ABD borsalarında listelenen hisse senetleri ve kripto varlıklar arasındaki bağlantı da zayıfladı. Pearson korelasyonu verisine göre Nasdaq ve S&P 500 ile Bitcoin arasındaki korelasyon, haziranda Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Son dönemde birbiri ardına açıklanan ve olumlu görünen makro verilere Bitcoin ve Ethereum gibi dijital varlıkların geleneksel piyasalardan daha farklı tepkiler verdiğini söyleyen Kafkas Sönmez, “Buna rağmen 6 aylık ve yıllık performans bazında yükseliş eğilimli bir riskli varlık piyasası görüyoruz. Ethereum, 2024'ün ilk yarısını %18 kazançla kapatan Nasdaq ve %15 kazançla kapatan S&P 500'e kıyasla sırasıyla %54 ve %88'lik performanslarla liderliği üstlendi. Hisse piyasaları Nvidia gibi yapay zeka çipi üreticilerinin olağanüstü yükselişleriyle ileri hareket etti. Ethereum ise tamamen topluluğun gücüyle, hızlanan spot Ethereum ETF tartışmalarıyla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) vazgeçtiği soruşturmayla, bozulan korelasyona rağmen yukarıya yöneldi” dedi.

SPOT ETHEREUM ETF IÇİN TARİH VERİLDİ

Ethereum fiyatına endeksli borsa yatırım fonlarının spot ticareti sürecinde de sona gelindiğini hatırlatan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Temmuz ayında kripto para piyasalarının gündemi Almanya'dan gelen satışlar ve Mt.Gox geri ödemeleriydi. Ancak bu gündemin geride kalmasıyla spot Ethereum ETF gündemi yeniden ortaya çıktı. ETF analistleri SEC’nin başvuru sahibi şirketlerden son güncellemeleri bu hafta içinde tamamlamalarını beklediğini yazdı. Spot Ethereum ETF’lerin S-1 onaylarının da tamamlanması ve fonların 23 Temmuz Salı gününden itibaren işlem görmeye başlaması bekleniyor. Wall Street'in kriptoya adaptasyonunu yeni bir boyuta taşıyacak bu gelişme, birden fazla kripto varlığı içeren endeks fonlarının oluşturulmasını ve kripto varlıkların daha geniş erişime açılmasını beraberinde getirebilir" diye konuştu.

“ETF’LER ETHEREUM IÇİN YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK”

Ethereum'un daha önce geleneksel finansın önemli kuruluşları tarafından “programlanabilir para” veya “dijital benzin” gibi ifadelerle anıldığını hatırlatan Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Ethereum, piyasa değeri bakımından Bitcoin’in hâlâ çok gerisinde olsa da, programlanabilir yapısı, güçlü geliştirici ekibi ve dönemsel olarak gerçekleştirdiği güncellemelerle kazandığı yeni verimlilik özellikleri, Ethereum’u finansal bir araç olmanın ötesine taşıyor. Ethereum, merkeziyetsizlik özelliklerini koruduğunda, topluluğun gücüyle inovasyonu teşvik ettiğinde, yalnızca bir yatırım aracı olmaktan çıkarak blokzinciri ve Web3 üzerine inşa edilecek geleceğe güç veren bir temel parça hâline geliyor. ETF’ler ise Ethereum için ayrıca yeni bir dönüm noktası olacak. Şimdiden yapılan en güncel tahminler ilk altı ay için en az 5 milyar doları aşkın net giriş öngörüyor. Bu rakam da Bitcoin’e kıyasla az kalsa da Ethereum ETF onayı kripto ve geleneksel finans kesişiminde yeni bir kapı açacak. Türkiye’nin dinamik kripto topluluğuna TRY ile işlem yapma özgürlüğü sunan, güncel trendlerle topluluğunu sürekli bilgilendiren Gate.TR olarak ekosistemdeki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.”