10 yaşındaki genç kızdan arkeologları şaşırtan keşif

10 yaşındaki Tegan, annesiyle birlikte yaz tatili için sahile yürüyüşe çıktığında, dinozorların ayak izlerini takip edeceklerini hiç tahmin etmemişti.

Genç kız, dinozor uzmanlarının 200 milyon yıl önce orada bulunan bir Kamelotia'nın işareti olduğuna inandığı beş adet devasa ayak izi gördü.

Paleontologlar, birbirinden 75 santimetre kadar uzakta olan ayak izlerinin Geç Triyas döneminde yaşamış devasa bir otçul tarafından yapıldığını düşünüyor ve şimdi bunların doğrulanması için çalışmalar yapılıyor.

Galler Ulusal Müzesi paleontoloji küratörü, Tegan ve annesi Claire'e bunların "gerçek dinozor izleri olduğundan oldukça emin" olduğunu söyledi.

BBC'nin The Dinohunters programına konuşan Cindy Howells, "Beş ayak izi var ve her birinin arasında yaklaşık yarım ila üç çeyrek metrelik bir alandan bahsediyoruz. Bu ayak izleri o kadar büyük ki, sauropodomorpha adı verilen bir dinozor türüne ait olmalı" ifadelerini kullandı.