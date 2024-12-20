10 yıl önce kaybolan uçak için aramalar tekrardan başlıyor

Malezya, 10 yıl önce kaybolan MH370 uçuşu için arama çalışmalarını yeniden başlatma kararı aldı. Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, hükümetin, Ocean Infinity adlı Amerikan ve İngiliz ortaklı şirkete ait olan yeni arama önerisini kabul ettiğini açıkladı. Loke, 13 Aralık’ta yapılan toplantıda, bu önerinin sağlam bir plan olduğunu belirterek, yeni arama alanının Güney Hint Okyanusu’nda 15.000 kilometrekarelik bir bölgeyi kapsayacağını ifade etti.

MH370 uçuşu, 8 Mart 2014 tarihinde Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken radardan kaybolmuş ve 239 kişiyle birlikte kaybolmuştur. Arama çalışmalarında şimdiye kadar dünya tarihinin en büyük hava yolu araması gerçekleştirilmiş olsa da uçak bir türlü bulunamamıştır. Ocean Infinity, bu yeni bölgede yapılacak arama için gerekli tüm hazırlıkları tamamlamış durumda.

Aileler, kaybolan sevdiklerine ait umutlarını her yıl düzenledikleri anma günlerinde dile getirmekte. Malezya hükümeti, bu öneriyi kabul ederek kaybolan uçağın bulunması için bir adım daha atmış oldu.