10 Yıldır kayıp aranıyordu! Evin temelinde bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
10 Yıldır kayıp aranıyordu! Evin temelinde bulundu

Malatya, Doğanşehir ilçesindeki bir deprem enkazında, 10 yıl önce kaybolan bir kişinin kalıntılarına depremin yıktığı evin temelinde ulaşıldı.

Üç şüpheli, aralarında bir kadının da bulunduğu, bu esrarengiz olayla ilgili olarak tutuklandı. Yuvalı Mahallesi'nde gerçekleşen bu buluş, 2014'te ansızın kaybolan Hüseyin B. isimli şahsın ailesinin, polise kayıp başvurusunda bulunmasıyla başladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nün derinlemesine soruşturması sırasında, Hüseyin B.'nin eski eşi H.G.'nin yıkılan evinde detaylı bir arama gerçekleştirildi. Arama köpeklerinin de katılımıyla yapılan incelemeler sonucunda, evin temelleri arasında bir erkek cesedi keşfedildi ve bu cesedin Hüseyin B.'ye ait olduğu tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. H.G., A.T. ve B.T. isimli diğer iki şüpheli, cinayetle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Soruşturma sürecinin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler
Ticaret ve Sanayi Odası'nda personel alımları başladı
Ticaret ve Sanayi Odası'nda personel alımları başladı
Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
İsrail yine Gazze'ye saldırdı. 10 ölü
İsrail yine Gazze'ye saldırdı. 10 ölü
Şanlıurfa'da otomobil devrildi. 1 ölü 3 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil devrildi. 1 ölü 3 yaralı
Boğulma vakaları artıyor
Boğulma vakaları artıyor
Hint keneviri yetiştiren kadından ilginç savunma: Suladım büyüdü
Hint keneviri yetiştiren kadından ilginç savunma: Suladım büyüdü
İsrail Lübnan'da silah deposunu vurdu. Çok sayıda yaralı
İsrail Lübnan'da silah deposunu vurdu. Çok sayıda yaralı
ABD Husilere ait İHA'yı imha etti
ABD Husilere ait İHA'yı imha etti
Son Haberler
Akaryakıt istasyonuna girmeye çalışırken başka bir araca çarptı Yerel Haberler
Akaryakıt istasyonuna girmeye çalışırken başka bir araca çarptı
Türklerin en çok göç ettiği ülke krizin kıyısında! İflaslar artıyor... Dünya
Türklerin en çok göç ettiği ülke krizin kıyısında! İflaslar artıyor...
Güneri Cıvaoğlu yoğun bakıma alındı Gündem
Güneri Cıvaoğlu yoğun bakıma alındı
Taksim'de 'Suruç Katliamı' eylemine polislerden müdahale: 32 gözaltı Gündem
Taksim'de 'Suruç Katliamı' eylemine polislerden müdahale: 32 gözaltı
Bakanlık kararı ile 6 ilde 12 alan koruma altına alındı Gündem
Bakanlık kararı ile 6 ilde 12 alan koruma altına alındı
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak Gündem
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak