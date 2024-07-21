10 Yıldır kayıp aranıyordu! Evin temelinde bulundu

Üç şüpheli, aralarında bir kadının da bulunduğu, bu esrarengiz olayla ilgili olarak tutuklandı. Yuvalı Mahallesi'nde gerçekleşen bu buluş, 2014'te ansızın kaybolan Hüseyin B. isimli şahsın ailesinin, polise kayıp başvurusunda bulunmasıyla başladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nün derinlemesine soruşturması sırasında, Hüseyin B.'nin eski eşi H.G.'nin yıkılan evinde detaylı bir arama gerçekleştirildi. Arama köpeklerinin de katılımıyla yapılan incelemeler sonucunda, evin temelleri arasında bir erkek cesedi keşfedildi ve bu cesedin Hüseyin B.'ye ait olduğu tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. H.G., A.T. ve B.T. isimli diğer iki şüpheli, cinayetle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Soruşturma sürecinin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.