10 yıllık evlilik bitti. Güldür Güldür Show’un İbrahim’i Onur Atilla boşandı

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Rüştü Onur Atilla, son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme gelmişti.

Atilla, sosyal medya hesabından 2014 yılında evlendiği Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını duyurdu.

Atilla sosyal medya üzerinden bir açıklama paylaştı.

Ünlü oyuncu, iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile evliliğinin 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulüyle sonlandığını açıkladı.

Mesleği gereği kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissettiğini belirten Atilla, açıklamasında, "Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim... Bundan sonra yaşamlarımızı huzurla ve keyifle sürdürebilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.