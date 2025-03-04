10 yıllık firarı hükümlü yüz tanıma sistemi ile yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
10 yıllık firarı hükümlü yüz tanıma sistemi ile yakalandı

Adana polisi, 10 yıl 1ay hapis cezası ile aranan firarı hükümlüyü firari yüz tanıma sistemi ile yakaladı.

Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üzerinde kimlik olmayan şüpheli, çelişkili beyanlarda bulununca parmak izi ve yüz tanıma için emniyete götürüldü.

Burada yapılan incelemede yüz tanıma sisteminde şüphelinin, yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan firari hükümlü Süleyman Abül olduğu belirlendi. Firari hükümlünün, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edileceği bildirildi.

Firari hükümlü yüz tanıma sistemi ile belirlendi

Firari hükümlü yüz tanıma sistemi ile belirlendi

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