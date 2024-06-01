100 bin lira yatıran 4 milyon 600 bin lira aldı. O hisse büyük kazandırıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
100 bin lira yatıran 4 milyon 600 bin lira aldı. O hisse büyük kazandırıyor

Borsa İstanbul'da dünyanın hiç bir yerinde görülmeyen getiriler yaşanıyor. Gıda şirketinin hissesi tam bir yılda yüzde 4 bin 500 yükseldi.

Borsa İstanbul’da dünyanın hiç bir yerinde olmayan gelirler elde ediliyor. Borsa’da bir gıda şirketinin hissesi tam bir yılda yüzde 4 bin 500 oranında artış gösterdi.

1 yıl önce Tetamat Gıda hissesinden 100 bin liralık alım gerçekleştiren bir yatırımcının parası rekor bir artışla 4 milyon 600 bin lira oldu. 250 liradan alıcı gören hisse perşembe günü itibariyle borsasını 9050 TL’den kapattı.

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ŞİRKET NE İŞ YAPIYOR?

Sadece İstanbul Borsası’nda değil tüm dünya borsaları içerisinde rekor getiriyi sağlayan Tetamat Gıda 10 milyar piyasa değeriyle işlem sağlıyor. Piyasada sadece 613 bin lot hisse senedi olan şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurusuna göre, TETMT hisselerinin yüzde 44,7’si Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından MİPAZ ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na devredildi.

AZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, gıda sektöründe faaliyet içerisinde olan Türkiye merkezli bir şirkettir. Şirket, kurutulmuş meyve ve sebzeler satmaktadır. Ürünlerini koruyucu ve tatlandırıcı olmadan yapmak için Taze&Kuru Gıda İşleme Teknolojisini kullanmaktadır.

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