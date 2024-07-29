100 bin liraydı 1 milyon liraya çıktı. E-devletten tek tıkla yapılıyor

Serbest piyasanın doğası gereği aynı ürünün farklı marketlerde farklı fiyatlarla satılması olağan bir durumdur ancak bazı durumlarda bu farklılık kontrolden çıkarak fahiş fiyatlara dönüşebiliyor.

Bir markette belirli bir fiyata satılan bir ürün, başka bir markette üç katına kadar satışa çıkabiliyor.

Vatandaşlar ise tasarruf edebilmek için en uygun fiyatı bulmak amacıyla market market gezmek zorunda kalıyor. Konuya ilişkin İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Avukat Özlem Şen'den dikkat çeken uyarılar geldi.

CEZALAR SON DÜZENLEMEYLE ARTIRILDI

Aynı ürünün farklı marketlerde ciddi fiyat farklarıyla satılmasının fahiş fiyat artışı olduğunu belirten Şen, “Bunların hepsi yaptırım anlamında cezai müeyyideye tabi. Türk Ticaret Kanunu, Tüketici Koruma Kanunu ve perakende ticaretle ilgili düzenlenen bir kanunumuz var. Bu üç kanunun birleşimi olarak, fahiş fiyatlar ve stokçuluğa yaptırım var. Tüketiciyi Koruma Kanunu’nda Mayıs ayında güncelleme yapıldı. Bu maddeler Mayıs ayında fahiş fiyat uygulayanları caydıracak idari para cezasına çevrildi. Fahiş fiyat uygulanmasının cezası 100 bin liradan 1 milyon liraya çıktı. Stokçuluk yapan firmalara ise eskiden 1 milyon lira para cezası veriliyordu, şimdi ise 12 milyon lira para cezası verilebiliyor” dedi.

FAHİŞ FİYATLARA KARŞI VATANDAŞ NE YAPABİLİR?

Pandemi döneminde daha da belirginleşen fahiş fiyat ve stokçuluk sorunlarına karşı vatandaşların hakları bulunduğunu belirten Şen, fahiş fiyat artışı tespit eden vatandaşların atabilecekleri adımları şöyle açıkladı: “Vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı’nın e-Devlet üzerinde sunduğu ‘Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi’ formunu doldurarak şikayette bulunabilirler. İnternet kullanmayanlar ise Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’nı arayarak şikayetlerini iletebilirler. Ayrıca, CİMER üzerinden yapılan şikayetler de Ticaret Bakanlığı’na yönlendiriliyor.”

İNTERNET ÜZERİNDEN FAHİŞ FİYATLI SATIŞLARI DA ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ

E-ticaret sitelerinde de fahiş fiyat artışlarının yaşanabildiğini belirten Şen, “İnternet ortamında fahiş fiyat artışları ve stokçuluk gibi durumlar için de Reklam Kurulu devreye giriyor. İçeriğin engellenmesi veya kaldırılması gibi kararlar alınabiliyor” dedi. Şen, internet üzerinden yapılan fahiş fiyatlı satışların da e-Devlet, Alo 175 ve CİMER üzerinden aynı şekilde şikayet edilebileceğini belirtti.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı yasal düzenlemelerin yeterli olduğunu vurgulayan Şen, denetimlerin daha sıkı yapılması gerektiğini belirtti.