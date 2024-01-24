100 ilaçtan 38'nin fiyat farkını vatandaş ödüyor. Türk Eczacıları Birliği açıkladı

Arman Üney, SGK'nın karşıladığı ilaçların pek çoğunda fiyat farkı olduğunu ve bunun hastaların ilaca erişimini zorlaştırdığını vurguladı.

Fiyat farkı olan ilaçlar arasında antibiyotikler, kanser ilaçları, ağrı kesiciler, tansiyon ilaçları, mide ilaçları, kalp ilaçları, kolesterol ilaçları, bulantı ilaçları, ateş düşürücü ilaçlar, şeker ilaçları, epilepsi ilaçları, ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar, kas gevşeticiler, alerji ilaçları, alzheimer tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi çok sayıda ilaç bulunuyordu.

Üney, hastaların neredeyse her ilaç için fiyat farkı ödemek zorunda kaldıklarını ve bunun da halk sağlığını tehlikeye attığını ifade etti.

Üney, konuyla ilgili şunları söyledi:

- Son zamanlarda ilaç bulunamaması gibi sorunlar hastalarımızın ilaca erişimini engelliyor. Bazı ilaç firmaları Türkiye pazarından çekiliyor ve bu da epilepsi, parkinson, migren gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve bazı göz damlaları gibi ilaçlarda sıkıntı yaratıyor. Bu ilaçların bazılarının da alternatifi yok.

HALK SAĞLIĞI RİSKE GİRİYOR

- Hastalarımızın ilaca erişimini zorlaştıran bir başka sorun da pek çok ilaçta ödemek zorunda kaldıkları yüksek fiyat farkları. Antibiyotikler, kanser ilaçları, ağrı kesiciler, tansiyon ilaçları, mide ilaçları, kalp ilaçları, kolesterol ilaçları, bulantı ilaçları, ateş düşürücü ilaçlar, şeker ilaçları, epilepsi ilaçları, ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar, kas gevşeticiler, alerji ilaçları, alzheimer tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi birçok ilaçta fiyat farkı var. Hastalarımız alacakları her ilaç için ekstra para ödemek zorunda kalıyorlar. Bu da hastalarımızın ilaca kolay ulaşmasını engelleyerek halk sağlığını riske sokuyor.

- Genel olarak bakarsak; Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödediği 8 bin 827 kalem ilacın 3 bin 393'ünde hastanın ilacı alabilmesi için fiyat farkı ödemesi gerekiyor. Yani geri ödeme kapsamındaki ilaçların yüzde 38'inde fiyat farkı var. Bu böyle devam ederse 2024 yılında katılım payı dışında hastalarımızın cebinden 18 milyar TL civarında bir para çıkacak.

SUÇLU ECZACILAR DEĞİL

- Birçok örnek vermek mümkün ama bir tanesi şu; çocuklarda ateş düşürmek için sıkça kullanılan bir şurup için hastanın cebinden 74 TL fiyat farkı ödemesi gerekiyor. Şeker hastalarının kullandığı şeker ölçüm stripleri ve insülin iğne uçları için de durum aynı.

- Eczacılar olarak her zaman hastalarımızın ilaca kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını istiyoruz. Eczanelerimizde her gün yaşadığımız bu olumsuz durumdan ve hastalarımızın ilaca erişimde karşılaştığı sorunlardan çok rahatsızız. Bir kez daha söylemek isteriz ki bu sorunların kaynağı eczacılar değil.