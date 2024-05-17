100 litrelik akvaryum dolusu patates kızartmasını yedi hem de sos olmadan

Kaynak: Haber Merkezi
100 litrelik akvaryum dolusu patates kızartmasını yedi hem de sos olmadan
Viral olmak için ilginç şeyler yapan sosyal medya kullanıcıları arasına bir yenisi eklendi. 100 litrelik bir akvaryumu patates kızartmasıyla doldurup hepsini yiyen adam, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada viral olmak için yapılan ilginç ve şaşırtıcı eylemlere bir yenisi daha eklendi. Bir adam, 100 litrelik bir akvaryumu patates kızartmasıyla doldurup hepsini yemeyi başardı. Bu sıra dışı performans, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu.

Adam, devasa bir akvaryumu tamamen patates kızartması ile doldurarak, bu devasa miktarı tek başına tüketmeyi hedefledi. Bu ilginç ve sıra dışı eylemi, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve hızla yayıldı. Video, binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

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