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NASA yeni bir dünya keşfetti

NASA'nın açıklamasına göre, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) yörüngesindeki Yunus (Dorado) Takımyıldızı'nın "yaşama elverişli bölgesinde" bulunan Dünya büyüklüğünde bir öte gezegen keşfetti.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 01:09
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100 milyon ışık yılı ötede yaşama elverişli gezegen keşfedildi

NASA yeni bir dünya keşfetti
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Açıklamaya göre, "TOI 700 e" adlı bu öte gezegen, yörüngesindeki yıldıza suyun gezegen yüzeyinde var olmasına olanak sağlayacak mesafede bulunuyor. NASA araştırmacısı Emily Gilbert yaptığı açıklamada, "Bu, bildiğimiz çoklu, küçük, yaşanabilir bölge gezegenlerine sahip birkaç sistemden biridir." ifadesini kullandı.

Bu keşfin, TOI 700 sistemini daha yakından takip etmek için heyecan verici bir ilerleme olduğunu vurgulayan Gilbert, son keşfedilen "TOI 700 e" öte gezegeninin, bir önceki keşif "TOI 700 d'den" yaklaşık yüzde 10 daha küçük ve TESS gözlemleriyle giderek daha küçük dünyalar bulunmasına da yardımcı olduğuna dikkati çekti.

Uzmanlar, daha önce "TOI 700" isimli sistemde "TOI 700 b, c ve d" olarak adlandırılan üç öte gezegen tespit etmişti.

TESS'in yeni bulguları, Amerikan Astronomi Derneğinin ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde düzenlenen 241'inci yıllık toplantısında araştırmacılarla paylaşıldı.

TESS UYDUSUNUN DİKKATİNDEN KAÇMIYOR

Her biri baktığı yöndeki uzay boşluğunun dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera donanımı içeren TESS uydusu, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor.

"Geçiş" bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor.

Bilim insanları, bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor. (AA)

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ESKİ DÜNYADA AYIN SON BIR KAC GUNLERI KABUL EDİLMİYOR SAYILMIYOR 😂😂😂
12.01.2023 01:40
NASA YENI DUNYA KAÇ GÜNDE DÖNÜYOR EKSİK BİRGÜN KABUL EDERMİ?  
 
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