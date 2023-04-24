100 yıl sonra insanların ayakları böyle görünecek. Yapay zeka oluşturdu

Yapay zeka teknolojisini kullanan bir grup bilim insanları insan evriminin hangi noktaya ulaşacağını tartışırken yapay zeka ayak konusunu temel alarak 100 yıl sonrası için bir tasarım oluşturdu.

100 yıl sonra insanların ayakları böyle görünecek. Yapay zeka oluşturdu

Yapay zeka üzerinde çalışan Tom Cheesewright isimli bir tasarımcının paylaşımları uluslararası kamuoyunda sarsıntı yarattı.

Yapay zekayı kullanan Cheesewright, insanların evrimi ile ilgili bazı öngörüleri ortaya attı. Tasarımcı, 100 yıl sonra insan ayağının neye benzeyeceğini bazı faktörlere dayandırarak ortaya çıkardı.,

İŞTE 100 YIL SONRA İNSAN AYAĞININ EVRİMİ

Cheesewright, küresel iklim değişikliği ve havayolu taşımacılığı gibi unsurların insanları nasıl etkileyeceğini denkleme katarak insanların ayaklarının nasıl evrim geçireceğini gözler önüne serdi.

Yapay zeka insanların yaşamlarını kolaylaştıracak evrim süreçlerinin yaşanacağını duyurdu.

Tasarımlara göre insanların ayak tabanlarının daha da yumuşak olacağı düşünülüyor. Bunun sebebi olarak kullanılan ayakkabıların giderek daha rahat bir hale gelmesi gösterilirken ayaktaki parmakların uzaması bekleniyor. Ayağın genel itibariyle daha da büyümeyeceğini aktaran yapay zeka, ayak parmaklarının uzamasının gelecek neslin sportif faaliyetlerine katkı sağlayabileceğini de belirtti.

AYAK SERÇE PARMAĞI YOK OLABİLİR

Fakat İngiliz medyasına konuşan bazı bilim insanları küresel ısınma sebebiyle su seviyelerinin yükselmesi durumunda insanların ayak parmakları arasında bir ağ oluşabileceğini belirtti. Ayrıca ayak serçe parmağının da zaman içinde yok olabileceği belirtildi.

“TER BEZLERİ DAHA ÇOK ÇALIŞACAK”

Yapay zekanın bir diğer öngörüsü ise ayakların aşırı derecede terlemesi oldu. Yapay zekanın ortaya çıkardığı vizyonda, insanların küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek için ayakların daha da çok terleyebileceği aktarıldı.

Cheesewright, “Küresel olarak iklim aşırı sıcaklıklara ulaşırsa ter bezleri daha da gelişir ve bizi serin tutmaya yarar” dedi.

Bedenin farklı bölgelerinde bulunan ter bezleri en çok ayak tabanında, avuç içinde ve koltukaltlarında bulunuyor. Cheesewright, “Sıcaklık artarken insanlar bu ısı değişimine adapte olmak için değişime gidebilir” ifadelerini kullandı.

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