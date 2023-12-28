105 kaçak göçmene göz yuman ev sahiplerine gözaltı

Polis ekiplerinin İstanbul Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaptığı denetimlerde 68 kaçak göçmen yakalandı. Gaziosmanpaşa’da ise Avrupa’ya gitmek üzere hazırlanan 37 göçmene baskın yapıldı. Toplamda 105 kaçak göçmen yakalandı ve 5 ev sahibi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ev sahiplerine, toplamda 212 bin 380 TL para cezası da verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Aralık günü Beyoğlu ve Fatih’te göçmen denetimi yaptı. Denetimde kimlik ve seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi. Bu kapsamda, ülkeye kaçak yollarla girdiği anlaşılan 68 göçmen yakalandı. Gaziosmanpaşa’da ise polis ekipleri yasadışı yollarla Avrupa’ya gitmeye hazırlanan 37 göçmen yakalandı. Ekiplerin 9 farklı adrese baskın düzenleyerek yakaladığı 37 göçmenle birlikte 5 ev sahibi de yakalandı.

Denetim kapsamında yakalanan 105 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan 5 ev sahibi hakkında ise “Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak” suçundan işlem başlatıldı ve toplamda şüpheliye 212 bin 380 lira para cezası uygulandı.