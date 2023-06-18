108 kilo veren Aslı Samat bikinisiyle yaz sezonunu açtı

Mide operasyonu sonrası 108 kilo veren ve bambaşka biri olan oyuncu Aslı Samat yaz sezonunu açtı. Değişimiyle gündem olan oyuncu mayolu fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncu vücudundaki çatlakları gizlemedi. Takipçileri güzel oyuncuya "Çok güzelsin" yorumlarını yaptı.

108 kilo veren Aslı Samat bikinisiyle yaz sezonunu açtı

"Hercai", "Gülümse Kaderine" gibi reytingi büyük bol dizilerde rol alan Aslı Samat, tüp mide ameliyatı olarak 173 kilodan 65 kiloya düşen oyuncu Aslı Samat yaz sezonunu açtı.

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Tam 108 kilo vererek büyük değişim yaşayan Aslı Samat'ın vücudunda bazı deformeler oldu. Ancak güzel oyuncu bunları gizlemek yerine kendiyle barışık şekilde fotoğraflarını photoshopsuz paylaştı.

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Tatilde çektirdiği mayolu pozlarını paylaşan Aslı Samat paylaşımına, "Tabii ki göbeğimin iki hâli de gerçek. Lakin duruş çok önemli. Bu fotoğrafla fark ettim ki çatlaklarım kendini aşmış. Dönünce bir çizdireyim kendimi" notunu düştü.

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Aslı Samat, "Kilo verince hayatınız nasıl değişti?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Çok daha rahat bütün günümü dışarıda geçirebiliyorum ve hiçbir yerim ağrımıyor. Oyuncuyum sonuçta, gelen roller bile değişti.

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Biri bana dizide aşık olabiliyor, eskiden olamazdı. Şişman bir kıza aşık olan birini gördünüz mü"

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