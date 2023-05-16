108 yıllık top mermisi imha edildi

İHA'nın haberine göre, Dünya’nın en iyi korunmuş muharebe sahalarından biri olan Tarihi Alan sınırları içerisinde Arıburnu yürüyüş güzergahında Artillery Road-Topçu yolu yakınlarında patlamamış top mermisi tespit edildi.

Mermi, Orman Genel Müdürlüğü tarafından tespit edildikten sonra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bildirildi.

Bugün saat 10.30 sularında top mermisinin bulunduğu alana giden Tarihi Alan Başkanlığı, Jandarma ve İtfaiye ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonunda top mermisinin herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemesi için ivedi bir şekilde imha edilmesine karar verildi.

Eceabat ilçesi sınırları içinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Lone Pine’ın arka tarafında çukur kazıldı ve mermi çukura yerleştirildi.

6 inçlik bir donanma topuna ait olduğu tahmin edilen top mermisi bulunduğu bölgede 12.38’de Jandarma bomba imha ekipleri tarafından imha edildi.