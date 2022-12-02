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11 aylık dış ticaret açığı: 100 milyar dolar. Gerçekler halktan saklansa da ortaya çıkıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı. Yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığı 99.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 13:19
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11 aylık dış ticaret açığı: 100 milyar dolar. Gerçekler halktan saklansa da ortaya çıkıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı

11 aylık dış ticaret açığı: 100 milyar dolar. Gerçekler halktan saklansa da ortaya çıkıyor
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı. Muş'un paylaştığı verilere göre, kasım ayında Türkiye'nin ihracatı yıllık bazda yüzde 1.9 artışla 21.9 milyar dolar oldu. İthalat ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 14 artarak 30.7 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin dış ticaret açığı kasımda yüzde 61 artışla 8.8 milyar dolara yükseldi. 2022 yılı ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 13.9 oranında artışla 231 milyar 248 milyon dolar, ithalat yüzde 36.6 oranında artışla 331 milyar 98 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin 11 aylık dış ticaret açığı ise 99.8 milyar dolara yükselerek 100 milyar dolar sınırına dayandı.

Ticaret Bakanı Muş, ayrıca, parite etkisi nedeniyle ocak-kasım döneminde dış ticaret açığının 3 milyar dolardan fazla arttığını belirtti. Muş, altın ithalatının, kasım ayında, yıllık bazda yüzde 2 bin 567 artışla 2.6 milyar dolara yükseldiği bilgisini paylaştı.

Bakan Muş, şu açıklamaları yaptı:

PMI verileri Avrupa'daki yavaşlamayı yansıtmaktadır. OECD hesaplamalarına göre reel ticaret artışının 2022 yılında yüzde 5.4, 2023 yılında yüzde 2.9'a düşmesi beklenmektedir. Küresel ekonomide büyüyen borç sorunu bulunmaktadır. Birçok finans kuruluşu önümüzdeki yılın zayıf büyüme ve yüksek borçlanma taleplerini işaret etmektedir. Mali sıkılaşma tek başına enflasyonu düşüremezken, büyümeyi düşürmekte ve borç sorununu tetiklemektedir.

Küresel ekonomide bu gelişmeler yaşanırken ülkemiz Dış Ticaret ve ekonomisindeki büyümeyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ülkemiz birçok ülkenin resesyona sürüklendiği dönemde büyümeyi sürdürmeyi başarmıştır.

İkinci çeyrek büyümemiz yüzde 7.7 olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.

İlk üç çeyrekte mal ve hizmet ihracında yaşanan artış ile ihracatın büyümeye katkısı 3,4 puan seviyesinde gerçekleşmiştir.

Büyümenin yarısından fazlası mal ve hizmet ihracından kaynaklanmıştır. Türkiye ekonomisi son 9 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydetti.

2022 yılında yüzde 5 büyümeye ulaşılması öngörülmektedir. Dünyanın yüzde 3,1, Çin'in yüzde 3,3 büyümesinin beklendiği ortamda Türkiye ekonomisinin gerçekleştireceği büyüme performansı çok değerli olacaktır.

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Musa
2.12.2022 14:12
yeni ekonomi modelini hangi keskin zekalı yaptıysa bu 100 milyar dolar açık sonuçlarını verilerini ona gönderin  
 
Uçuyor muyuz
2.12.2022 14:01
Tutmayın uçuyoruz. AKP MHP li vatandaş kemerlerinizi gevşetmeyin. Dış Ticaret açığında, enflasyonda, borçlanma da, işsizlikte rekor kırıyoruz. Kasa da ekside.  
 
A.Aydın
2.12.2022 13:42
Yahu siz %5 değil %10 büyüdük dediniz de itiraz eden mi oldu? sallayın  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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