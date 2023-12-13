11 İlde birçok alan 'orman' sınırlarından çıkarıldı. Bilin bakalım o 11 il hangileri?

Kaynak: AA
11 İlde birçok alan 'orman' sınırlarından çıkarıldı. Bilin bakalım o 11 il hangileri?
Cumhurbaşkanı kararıyla 11 ilde birçok alan orman sınırlarından çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hangi illeri kapsıyor?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'taki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı.

Karara göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

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