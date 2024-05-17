11 kilo veren Demet Akalın göbeğini açıp verdiği kiloları gösterdi

Son zamanlarda verdiği kilolar ile dikkatleri çeken 52 yaşındaki Demet Akalın, tam 11 kilo verdi.

Magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Demet Akalın kilo vermek için bayramda çalışmadığını itiraf etti. Ünlü şarkıcı, liposuction yaptırarak fazla kilolarından kurtuldu.

“DAHA DA VERECEĞİM”

Mide ameliyatı olmadığını, yağ aldırdığını ifade eden ünlü şarkıcı "Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 11 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek" şeklinde konuşmuştu.

Demet Akalın sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak ne kadar zayıfladığını göbeği açık pozuyla takipçilerine gösterdi. Akalın'ın fit görünümü takipçilerini şaşırttı.