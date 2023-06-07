11 yaşındaki çocuk ayı saldırısına uğramıştı. Hayati tehlikeyi atlattı

İHA

Dün Tokat merkeze bağlı Semerci köyünde yaşayan Enes Yıldırım (11) Batmantaş Yaylası'ndan hayvan yayımı sonrası dönüş sırasında ayı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yıldırım, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil ameliyata giren Yıldırım’ın ameliyatı iyi geçti.

Hayati tehlikeyi atlatan Yıldırım’ın tedavisi sürerken durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Tokat Devlet Hastanesinde Genel Cerrah Uzmanı Dr. Ahmet Sümbül yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan Enes Yıldırım’ın bağırsaklarının dışarıda olduğunu ifade ederek, “Geldiğinde tansiyonu düşük, nabzı yüksekti ve genel durumu kötüydü. Ayı arkadan saldırdığı için bel, sırt bölgesinde kasları parçalayarak bağırsaklar dışarıdaydı. Bu şekilde de zaten başka yere gidecek durumu olmadığı için acil ameliyata almak durumunda kaldık. Acil ameliyata aldık. Ameliyat esnasında ince bağırsaklarda, kalın bağırsakta yaralanma vardı. Bunları keserek, geri uç uca dikerek onardık, tamir ettik. Oradaki kasları onardık. Sonra yoğun bakıma aldık. Geceyi yoğun bakımda geçirdi. Bugün elhamdülillah durumu iyi. Kan verdik. Yavrumuz toparladı şükür. Bugün servise aldık, gördüğünüz gibi durumu iyi. Biraz sonra da hastamızı yürüteceğiz. İnşallah bir sıkıntı olmasa da bu süreci iyi bir şekilde atlatmaya çalışacağız. Rabbim onu ailesine ve bizlere bağışladı. İnşallah bir sıkıntı olmadan bu süreci atlatmış oluruz” dedi.