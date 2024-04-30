Uzmanlar tavsiye etti. Kelle paça yerine bundan için... Faydası çok daha fazlaymış

Geleneksel kelle paça çorbasının yüksek fiyatı, birçok kişi için tüketimini imkansız hale getirdi.Son dönemde gıda fiyatlarındaki artışlar, özellikle kelle paça çorbası gibi geleneksel lezzetlerin tüketimini olumsuz etkilemeye başladı. Kelle paça çorbasının fiyatının 150 TL ile 200 TL arasına çıkması, birçok insanın bu lezzetten mahrum kalmasına sebep oldu. Bu durum karşısında beslenme uzmanları, alternatif bir öneri olarak tavuk suyu çorbasını öneriyor.

TAVUK SUYU ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 su bardağı tavuk suyu

1 çay bardağına yakın tel şehriye

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı limon suyu

Haşlanıp didiklenmiş göğüs eti

3 su bardağı sıcak su

Tuz

Pul biber

Karabiber

Nane

Üzeri için:

Naneli sos haricinde toz kırmızı biberli sos da ekleyebilirsiniz.

Yapılışı:

Tavuk suyuna 3 su bardağı kadar su ve didiklenmiş tavuk etlerini ekleyin ve kaynatın.

Sonrasında tel şehriyeleri ilave edip karıştırın.

Limon suyu, un ve az miktarda suyu çırpın ve çorbanın içine ekleyin.

Şehriyeler pişmeye yakın tuz, nane, (eğer isterseniz) pul biber ve karabiber serperek 5 dakika daha kaynatın ve daha sonra ocaktan alın. Afiyet olsun...

Eğer tel şehriyeniz yoksa arpa şehriye de kullanabilirsiniz. Ayrıca çorbanızın daha çok vitamin deposu barındırmasını isterseniz içine patates, havuç gibi sebzeler de ekleyebilirsiniz.

Yararlanılan kaynaklar: Habertürk, Youtube