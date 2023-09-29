11 yıl önceki menüyü bugün almaya kalktı ödediği para şok etti

Yalan Dünya dizinde Beyazıt Öztürk’ün verdiği siparişe bugün verilen para ortaya çıktı. Aradaki fiyat farkı 11 yılda yüzde 1400 oldu. Ortaya çıkan rakam "Türk Lirasının pul olduğunun resmi" şeklinde yorumlandı.

11 yıl önceki menüyü bugün almaya kalktı ödediği para şok etti

Editör: Serkan Talan

Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon bir video ile gözler önüne serdi. Senaryosunu Gürse Birsel’in yazdığı ‘Yalan Dünya’ dizinde Beyazıt Öztürk’ün yediği yemeğe ödediği parayla bugünkü fiyatlar karşılaştırıldı. 2012 yılında çekilen dizide Beyazıt Öztürk 3 ıslak hamburger, 2 tost, 1 tantuni, 3 ayran ve 2 atom kokteyle toplam 30 lira ödemişti.

Sosyal medya fenomeni Mert Genco, çektiği videoda aynı siparişi tekrarladı. Tarihler 2023’ü gösterdiğinde ise anı siparişe verilen ücret 2 farklı mekanda toplamda 450 lirayı buldu. Aradan geçen 11 yılda fiyat farkı ise yüzde 1400 oldu.

Sosyal medya fenomeni, 2012’de ödenen hesapla sadece 1 ıslak hamburger alabildi.

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