2026 Bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Bütün partiler ortak bir önerge vererek kamuda "bazı personelin maaşlarında seyyanen artış yapılmasını" gündeme getirmişti. Bu önerge ise memurlar tarafından "Eşitsizlik" denilerek büyük tepki toplamıştı.

Kabul edilen önerge ile bazı genel müdür, daire başkanı, kurum başkanlarının maaşlarında yaklaşık 30 bin lira seyyanen artış olması planlanıyor. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için TBMM Genel Kurulu’nda da kabul edilmesi gerekiyor.

KAMU- SEN GENEL BAŞKANI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise önergeye dair, “Böyle bir dönemde, kamu çalışanlarının yalnızca belli bir kısmına yönelik maaş artışı planlamak, çalışma hayatının gerçekleriyle de, sosyal devlet anlayışıyla da bağdaşmamaktadır. Kamu görevlileri tek bir bütündür; yönetici, uzman, memur, hizmetli, teknik personel ayrımı yapılmaksızın aynı ekonomik koşulların etkisi altındadır. Dolayısıyla çalışanları kendi içinde gruplara ayırarak yalnızca bir kesime artış sağlamak, diğer büyük kesimin mali kayıplarını görmezden gelmek anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım ne hakkaniyet ilkesine uymakta ne de iş barışını koruyabilmektedir” tepkisinde bulunmuştu.

'ÖNERGE GERİ ÇEKİLECEK'

Bazı medya organlarında sözkonusu önergenin komisyon aşamasında iken "geri çekildiği" haberleri yapıldı. Yeniçağ olarak ulaştığımız AKP’li kaynak, ise bunu yalanladı. Kaynak, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine önergenin TBMM Genel Kurulu'nda 8 Aralık'ta başlayacak olan bütçe görüşmeleri sırasında çekilebileceğini söyledi. AKP’li kaynak, “Olumsuz olması bekleniyor” ifadelerini kullandı.