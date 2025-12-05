Yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'a transfer olan Caner Erkin için işler iyi gitmiyor. Yeşil-siyahlılarda şu ana kadar performansıyla değil, gördüğü kırmızı kartlarla gündem olan Caner Erkin'e büyük bir ceza daha geldi.

CANER ERKİN'E 5 MAÇ MEN CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), cezaları açıkladı. Kurul, kendi takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atan Caner Erkin'e 5 maç men cezası verdi. Bu ceza sonrası 37 yaşındaki oyuncu, bu sezon toplamda 13 maç cezası almış oldu.

CANER ERKİN'İN 3 KIRMIZI KARTI İÇİN 13 MAÇ CEZA VERİLDİ

Caner Erkin, bu sezon Sakaryaspor formasıyla 3 kırmızı kart gördü. Milli sol bek oyuncusu, bu kartlar nedeniyle toplamda 13 maçtan men cezası aldı.

İşte Caner Erkin'e PFDK tarafından verilen cezalar:

22 Ağustos: 2 maç

30 Eylül: 6 maç

4 Aralık: 5 maç