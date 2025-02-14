110 yıllık tekstil devi iflas etti. 500 işçi maaşını alamadı

Avusturya'nın köklü iç çamaşırı markası Palmers, 110 yılın ardından iflas başvurusunda bulundu. Şirket, büyük bir finansal kriz ve ödeme zorlukları nedeniyle yeniden yapılanma sürecine girmeyi hedefliyor.

Avusturya'nın ünlü iç çamaşırı markası Palmers, 110 yıl süren başarılı geçmişinin ardından iflas başvurusunda bulundu. "Sexy, not sorry" (Seksi, üzgün değilim) sloganıyla tanınan şirket, 2023-2024 mali yılında büyük bir mali kriz yaşadı. Şirketin 14.7 milyon euro zarar ettiği, toplam yükümlülüklerinin ise 51 milyon euroyu bulduğu belirtildi. Zorlu dönemde 500 çalışanına maaş ödemekte zorlanan Palmers, yeniden yapılanma sürecine girme kararı aldı.

Palmers, yaptığı açıklamada, bu adımın amacının gelecekteki başarıyı sürdürebilmek ve işlerini yeniden düzenlemek olduğunu belirtti. Şirket yönetimi, gerekli sermaye girişlerinin zamanında gerçekleşmemesi nedeniyle iflas başvurusu yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Yönetim, bu süreci markanın geleceğini güvence altına almak için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Palmers’ın tarihi, Avusturya’nın Nazi rejimi tarafından ilhakı sırasında zor bir dönem geçirdi. Ludwig Palmers, 1943 yılında hayatını kaybetmeden önce şirketi Yahudi olmayan aile üyelerine devretmişti.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Palmers, yeniden büyümeye başladı ancak 2000’li yıllarda şirket büyük yatırımcı gruplarına satıldı. 2022’de şirketin Çin'den ithal ettiği maskelerle ilgili vergi kaçakçılığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu iddialara şirket tarafından yalanlama geldi.

Şirket, maliyetleri düşürme, dijitalleşme, kârlılığı artırma ve markanın yeniden konumlandırılması hedefiyle yeniden yapılanma sürecine giriyor. Palmers, 1915’te Ludwig Emil Palmers tarafından kuruldu ve kısa sürede Avusturya'nın farklı şehirlerinde şubeler açarak büyüdü.