12 bebeğin ölümüne neden oldular! Savcıyı tehdit eden çetenin üyeleri adliyede

Özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E.'nin tehdit edilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi.

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da gerek olmadığı halde özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin bir süre önce soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcı Y.E. ise makamında tehdit edilmişti. Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve 11 şüpheli gözaltına alındı. Savcıyı tehdit eden şüphelilerden 8'i ifadelerinin alınası için Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilirken, 3 şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

TETİKÇİ İTİRAFÇI OLDU

112 Çetesi'nin kiraladığı tetikçi, soruşturma kapsamında itirafçı oldu. Tetikçinin ifadesinde, "Savcıyı 100 dolara vuracaktım" dediği iddia edildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul ve Tekirdağ'da bebekleri özel hastanelerin servislerine naklederek ve burada usulsüzlükler yaparak haksız kazanç sağlayan Yenidoğan şebekesi çökertilmişti.

1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları öğrenilen şebekeye ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme de yaşandı. Skandal olay nedeniyle tutuklanan 25 kişinin salınması için Cumhuriyet Savcısını tehdit edenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.