A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu mücadelesine 2'de 2 galibiyetle başladı. Bu durum Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam'ın yükselişi sürdü.

FIBA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 714,5 puanla 11. sıraya çıktı. Sıralamada liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Almanya ve Sırbistan takip etti.