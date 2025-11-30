Dünya Kupası elemelerinde C Grubu'nda mücadele eden Türkiye hafta içindeki Bosna Hersek galibiyetinden sonra ikinci karşılaşmasına İsviçre deplasmanında çıktı. Fribourg kentindeki Saint Leonard Spor Salonu'nda ev sahibi İsviçre değil Türkiye ev sahibi gibiydi. 3000 kişilik salonu dolduran gurbetçiler karşılaşma boyu milli takıma büyük destek verdi.

Karşılaşmada ilk andan itibaren 12 Dev ADam üstündü. Zayıf rakibi önünde üstünlüğünü kabul ettiren milliler ilk periyodu son salisede yediği üçlüğü rağmen 23- 17 önde kapadı. İkinci 10 dakikada Tarık Biberovic parladı. Arka arkaya üçlükleri İsviçre potasına gönderen Fenerbahçeli oyuncunun katkısıyla fark açıldı ve ilk yarı 41-25 sona erdi.

İkinci yarıda da Türkiye, ciddiyeti elden bırakmadı. Rakibine göz açtırmayan devler, son 10 dakikaya 65-42 önde girdi. Son dakikakalrda kendini sıkmayan milliler sahadan 85-60 galip ayrıldı. Bosna Hersek'ten sonra İsviçre'yi de farklı yenen 12 Dev Adam, böylece grupta ikide iki yaptı.