12 Dev Adam'dan tatsız prova!

Kaynak: AA
12 Dev Adam'dan tatsız prova!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaştığı Litvanya'ya 91-70 mağlup oldu.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan dostluk maçında Litvanya'yı konuk etti.

Maça ay-yıldızlı takım Berk İbrahim Uğurlu, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven 5'iyle başladı.

whatsapp-image-2025-08-07-at-22-34-09.jpeg

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde boyalı alandan skor üreten ay-yıldızlı takıma pota altından sayılar bularak karşılık veren Litvanya, birinci periyodu 21-12 önde tamamladı.

Milliler, ikinci çeyrekte Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'la basketler buldu. Ay-yıldızlı takım karşısında kolay sayılar bulan Litvanya, soyunma odasına 52-31 üstün girdi.

Üçüncü periyodu 73-52 geride kapatan A Milli Takım, müsabakadan 91-70 mağlup ayrıldı.

whatsapp-image-2025-08-07-at-22-36-44.jpeg

Milli takımın şampiyona öncesinde oynayacağı hazırlık maçları ise şu şekilde:

Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15-16 Ağustos)

15 Ağustos Cuma:

18.00 Almanya-Türkiye (Münih)

16 Ağustos Cumartesi:

18.00-20.45 üçüncülük veya final maçı (Münih)

20 Ağustos Çarşamba:

19.30 Litvanya-Türkiye (Vilnius)

23 Ağustos Cumartesi:

20.00 Türkiye-Karadağ (Basketbol Gelişim Merkezi)

Son Haberler
12 Dev Adam'dan tatsız prova!
12 Dev Adam'dan tatsız prova!
Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı!
Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı!
Yangında evini terk edip tepede namaz kıldı
Yangında evini terk edip tepede namaz kıldı
AKP'yi hüsrana uğratacak anket! Sonuçlar şoke etti
AKP'yi hüsrana uğratacak anket! Sonuçlar şoke etti
Hatay’da balık ölümleri yaşandı
Hatay’da balık ölümleri yaşandı