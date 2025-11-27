İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Ekim 2023’ten bu yana, İsrailli takımları EuroLeague maçlarını tarafsız sahalarda oynuyordu. EuroLeague yönetimi, ateşkesin ilan edilmesinden sonra Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv’in 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını İsrail’de oynayabileceklerini açıkladı. Bu karar başta Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes takımları olmak üzere birçok takımdan tepki gördü. Ligde mücadele eden iki Türk takımı, İstanbul'da oynaması gereken Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv karşılaşmalarını yurt dışında oynadı.

FENERBAHÇE VE ANADOLU EFES'TEN ORTAK ADIM

Bu kararın ardından Fenerbahçe ve Anadolu Efes karara karşı olduklarını belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ortaya çıkacak tablo ile ilgili endişelerini açıklıkla dile getirmiştir. Konuya dair devletimizin ilgili kurumlarıyla ve Avrupa Ligi yönetimi ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denilmişti.

EUROLEAGUE YÖNETİMİ BİR ADIM GERİ ATTI

Görüşmelerin ardından EuroLeague yönetimi kısmi bir geri adım attı. İki Türk takımı alınan kararla İsrail'e gitmeyecek ve rövanş karşılaşmasını tarafsız sahada yapacak. İki İsrail takımı Fenerbahçe ve Anadolu Efes dışındaki maçlarınıysa Tel Aviv'de oynayacak. Karşılaşmaların tarihleri şöyle...

Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes: 20 Ocak 2026

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe: 24 Mart 2026

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes 1 Nisan 2026

Hapoel Tel Aviv - Fenerbahçe: 7 Nisan 2026