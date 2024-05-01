12 ilde IŞİD operasyonu. 41 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör örgütü IŞİD’e karşı 12 ilde operasyon yapıldığını kişisel sosyal medya hesabından açıkladı. Bozdoğan-34 operasyonlarında 41 IŞİD şüphelisi yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şahısların üzerlerinden ve ikamet ettikleri yerlerden çok sayıda ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği, çok sayıda dijital materyal, çok sayıda döviz ve aynı zamanda Türk lirasına da el konulduğu ifade edildi.

Bozdoğan-34 operasyonlarında;

Bolu’da 5

Eskişehir’de 1

İstanbul’da 10

Kırıkkale’de 5

Kilis’te 5

Kocaeli’de 4

Nevşehir’de 3

Sakarya’da 1

Gaziantep’te 1

Şanlıurfa’da 3

Düzce’de 1

Manisa’da 2 IŞİD şüphelisi şahsın yakalandığı açıklandı.

Yerlikaya açıklamasının devamında, operasyonlara katılan polisleri tebrik ettiğini aktardı.